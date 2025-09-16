Incidente mortale a Scafati donna travolta da suv mentre attraversa la strada

16 set 2025

Una 72enne di Scafati (Salerno) è stata investita e uccisa mentre attraversava la strada nel pomeriggio del 15 settembre; inutili i soccorsi. La conducente dell'automobile è indagata per omicidio stradale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

