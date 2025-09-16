Incidente in Tanzania morte alcune suore Farnesina | Tra loro un’italiana

Webmagazine24.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Grave incidente stradale in Tanzania, dove sono morte alcune suore, tra cui un'italiana. Lo fa sapere la Farnesina in una nota, secondo cui l'ambasciata d’Italia a Dar es Salaam, in raccordo con il ministero, sta seguendo il caso di alcune suore della Congregazione delle Suore carmelitane missionarie di Santa Teresa del Bambin Gesù, . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incidente - tanzania

Tragico incidente in Africa, la missionaria Suor Nerina di Castellammare morta in Tanzania

Tragico incidente stradale in Tanzania, tra le cinque suore morte c'è anche suor Nerina

Tragico incidente stradale in Tanzania con cinque morti: tra le vittime anche suor Nerina

Lutto a Santa Marinella: quattro suore missionarie sono morte in un incidente in Tanzania; Suore morte in un incidente in Tanzania: quattro vittime, una era l'italiana Suor Nerina De Simone; Tragico incidente stradale in Tanzania con cinque morti: tra le vittime anche suor Nerina.

incidente tanzania morte alcuneIncidente in Tanzania, morte alcune suore. Farnesina: "Tra loro un'italiana" - Nell’incidente hanno perso la vita l’italiana Suor Nerina De Simone, consigliera e segretaria Generale, altre religiose di nazionalità tanzaniana (inclusa la superiora generale della Congregazione, ... Scrive adnkronos.com

incidente tanzania morte alcuneSuore morte in un incidente in Tanzania: quattro vittime, una era l'italiana Suor Nerina De Simone - Grave incidente stradale in Tanzania, dove sono morte alcune suore, tra cui un'italiana. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Incidente Tanzania Morte Alcune