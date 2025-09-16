Incidente in Tanzania morte alcune suore Farnesina | Tra loro un’italiana
(Adnkronos) – Grave incidente stradale in Tanzania, dove sono morte alcune suore, tra cui un'italiana. Lo fa sapere la Farnesina in una nota, secondo cui l'ambasciata d’Italia a Dar es Salaam, in raccordo con il ministero, sta seguendo il caso di alcune suore della Congregazione delle Suore carmelitane missionarie di Santa Teresa del Bambin Gesù, . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
