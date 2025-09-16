Incidente delle Frecce Tricolori nel 2023 | l' aeronautica vuole risarcire la famiglia di Laura Origliasso morta a cinque anni
A due anni dalla tragedia delle Frecce Tricolori all’aeroporto di Torino Caselle, mentre la procura di Ivrea continua le indagini per risalire ai responsabili, l’aeronautica è pronta a risarcire la famiglia della vittima. Nelle scorse settimane, infatti, si è fatta avanti tramite i propri legali. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Morte del pilota delle Frecce tricolori Alessio Ghersi, chiesta l'archiviazione per l'incidente aereo
Incidente sull’A1, tir travolge Fiat Panda con 5 persone a bordo ferma con le 4 frecce nella galleria di Base in direzione Bologna - VIDEO
Incidente delle Frecce Tricolori nel 2023: nuovi indagati, aeroporto di Torino Caselle sotto inchiesta
37 anni fa, a Ramstein, l’incidente delle Frecce Tricolori segnò la storia d’Europa. Tra le vittime il capitano Giorgio Alessio, 31 anni, di Alessandria: simbolo di professionalità e passione, il suo ricordo resta vivo nel Paese - X Vai su X
"LA TRAGEDIA DI RAMSTEIN". #pernondimenticare Il 28 agosto 1988, durante l’esibizione delle Frecce Tricolori nella base NATO di Ramstein in Germania, si verificò un grave incidente aereo che causò 70 vittime. L’incidente, che prese il nome di inci - facebook.com Vai su Facebook
Tragedia delle Frecce tricolori, l’Aeronautica vuole risarcire la famiglia della bimba - Dopo la richiesta di archiviazione per la colpevolezza del pilota, il Ministero della Difesa si offre di aiutare la famiglia ... Scrive msn.com
Alessio Ghersi, chiesta l'archiviazione dell'inchiesta sull'incidente aereo in cui il pilota 34enne delle Frecce tricolori morì ai comandi di un ultraleggero - A dare l’allarme erano stati tre abitanti di Lusevera che hanno visto l’ultraleggero precipitare sotto ai loro occhi. Segnala ilgazzettino.it