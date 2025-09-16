Incidente delle Frecce Tricolori nel 2023 | l' aeronautica vuole risarcire la famiglia di Laura Origliasso morta a cinque anni

A due anni dalla tragedia delle Frecce Tricolori all’aeroporto di Torino Caselle, mentre la procura di Ivrea continua le indagini per risalire ai responsabili, l’aeronautica è pronta a risarcire la famiglia della vittima. Nelle scorse settimane, infatti, si è fatta avanti tramite i propri legali. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Incidente delle Frecce Tricolori: l'aeronautica vuole risarcire la famiglia di Laura Origliasso, morta a cinque anni; Tragedia delle Frecce tricolori, l’Aeronautica vuole risarcire la famiglia della bimba; L’incidente di un aereo delle Frecce tricolori a Torino fu causato da uno stormo d’uccelli.

