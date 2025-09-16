Incidente a Salice tre le auto coinvolte | feriti i conducenti
Un incidente stradale si è verificato nella serata di oggi a Saline, a nord di Reggio Calabria. Nell'impatto tra tre autovetture sono rimasti feriti i tre conducenti, in maniera abbastanza seria ma nessuno dei quali in prognosi riservata. Sul posto l'intervento immediato della polizia locale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
