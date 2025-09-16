Incidente a Noasca | uomo caduto in acqua nella zona delle cascate gravissimo
Un uomo caduto nella cascata di Noasca nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 16 settembre 2025. Inizialmente appariva morto, ma nonostante sia stato molto sott'acqua è ancora vivo ed è stato trasportato all'ospedale Cto in condizioni critiche per un grave stato di ipotermia.Sul posto sono. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: incidente - noasca
