Incidente a Noasca | uomo caduto in acqua nella zona delle cascate gravissimo

Torinotoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo caduto nella cascata di Noasca nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 16 settembre 2025. Inizialmente appariva morto, ma nonostante sia stato molto sott'acqua è ancora vivo ed è stato trasportato all'ospedale Cto in condizioni critiche per un grave stato di ipotermia.Sul posto sono. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

