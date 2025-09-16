Inchiesta urbanistica perché sono stati annullati gli arresti | Le argomentazioni della Procura sono svilenti

L'ordinanza del Tribunale del Riesame di Milano ha annullato gli arresti di Alessandro Scandurra e Andrea Bezziccheri per "insufficienti indizi di colpevolezza". I giudici: "Scandurra è un professionista di alto livello e ha ricevuto i giusti compensi, non ci sono prove dell'accordo corruttivo con Coima". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Inchiesta urbanistica, perché sono stati annullati gli arresti: “Le argomentazioni della Procura sono svilenti” - L'ordinanza del Tribunale del Riesame di Milano ha annullato gli arresti di Alessandro Scandurra e Andrea Bezziccheri per "insufficienti indizi di ... Scrive fanpage.it

Inchiesta sull’urbanistica a Milano: per i giudici non c’è corruzione - MILANO Non è sufficiente la «retribuzione del pubblico ufficiale», come i membri della commissione paesaggio di Milano che ricevono parcelle dai costruttori privati, per derivarne una «violazione del ... Riporta corrieredellacalabria.it