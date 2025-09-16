Inchiesta Urbanistica Milano Riesame su Scandurra | Non dimostrato il patto corruttivo

Tg24.sky.it | 16 set 2025

Sono state rese note le motivazioni che hanno portato i giudici del Tribunale del Riesame a revocare la misura degli arresti domiciliari ad Alessandro Scandurra, membro della commissione paesaggio, nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Milano sull'urbanistica. Non è stato "dimostrato il patto corruttivo" contestato a Scandurra, si legge. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

