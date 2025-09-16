inchiesta urbanistica milano nessuna certezza dal tavolo con le famiglie coinvolte

Il sindaco di Milano, il Prefetto, le famiglie e le aziende del settore si sono sedute a un tavolo in Prefettura per un incontro che era atteso da mesi ma da cui non è uscita nessuna certezza. "Il muro va sfondato perché non è arrivata la casa, sono spariti i soldi e di concreto non c'è nulla" dicono le famiglie coinvolte. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

