Inchiesta urbanistica Milano nessuna certezza dal tavolo con le famiglie coinvolte

Tgcom24.mediaset.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Milano, il Prefetto, le famiglie e le aziende del settore si sono sedute a un tavolo in Prefettura per un incontro che era atteso da mesi ma da cui non è uscita nessuna certezza. "Il muro va sfondato perché non è arrivata la casa, sono spariti i soldi e di concreto non c'è nulla" dicono le famiglie coinvolte. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

inchiesta urbanistica milano nessuna certezza dal tavolo con le famiglie coinvolte

© Tgcom24.mediaset.it - Inchiesta urbanistica Milano, nessuna certezza dal tavolo con le famiglie coinvolte

In questa notizia si parla di: inchiesta - urbanistica

Inchiesta urbanistica, il sindaco Sala incontra il Pd. «Confermiamo il nostro appoggio, si può ripartire»

Dal nuovo Pirellino al Villaggio olimpico: la mappa dei cantieri dell’inchiesta urbanistica a Milano

Inchiesta urbanistica Milano, l’impero di Catella: miliardi per rimodellare lo skyline

Inchiesta urbanistica Milano, nessuna prova di atto corruttivo; Inchiesta urbanistica Milano, il Riesame smonta la procura: tesi svilenti. Niente corruzione tra Scandurra e Manfredi Catella; Inchiesta urbanistica Milano, Riesame su Scandurra: Non c'è prova di un patto corruttivo.

inchiesta urbanistica milano nessunaInchiesta urbanistica, per il Riesame svilenti le tesi dei pm: nessuna corruzione Scandurra-Catella - Per i giudici le indagini definiscono un quadro confuso e non dimostrano il patto corruttivo. Riporta milanofinanza.it

inchiesta urbanistica milano nessunaInchiesta urbanistica, il Tribunale del Riesame di Milano: «Nessuna prova del patto corruttivo» - Inchiesta urbanistica, le motivazioni del Tribunale del Riesame per la revoca degli arresti di Scandurra: «Nessuna prova di corruzione». Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Inchiesta Urbanistica Milano Nessuna