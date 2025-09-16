Inchiesta urbanistica Milano motivazioni del Riesame su annullamento arresti Scandurra Catella e Bezziccheri | Corruzione non provata tesi svilente

Elemento centrale del fascicolo era una fattura da 22mila euro, ritenuta dalla Procura fittizia e legata a un presunto patto corruttivo. Secondo il Riesame, invece, il documento si riferisce a prestazioni reali e l’analisi contabile ha escluso anomalie. La decisione ha quindi portato alla scarcerazi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Inchiesta urbanistica Milano, motivazioni del Riesame su annullamento arresti Scandurra, Catella e Bezziccheri: “Corruzione non provata, tesi svilente”

In questa notizia si parla di: inchiesta - urbanistica

Inchiesta urbanistica, il sindaco Sala incontra il Pd. «Confermiamo il nostro appoggio, si può ripartire»

Dal nuovo Pirellino al Villaggio olimpico: la mappa dei cantieri dell’inchiesta urbanistica a Milano

Inchiesta urbanistica Milano, l’impero di Catella: miliardi per rimodellare lo skyline

Dopo gli arresti di Milano nell'inchiesta urbanistica sul Foglio fummo gli unici a scrivere che le tesi dei pm (accolte dal gip) si basavano su deduzioni fantasiose e congetture. Il Riesame ha annullato tutti gli arresti, definendo "svilente" la tesi dei pm, basata su "r - X Vai su X

Inchiesta urbanistica Milano, consulente pm: "Torre Milano inadeguata a cambiamenti climatici" Al via il primo processo nell'ambito della maxi indagine - facebook.com Vai su Facebook

Urbanistica a Milano, i giudici: «Svilente la tesi dei pm, non basta dare o ricevere un incarico perché ci sia corruzione»; Inchiesta urbanistica a Milano, il Riesame smonta l'accusa dei pm: Argomenti svilenti e corruzione non provata; Urbanistica Milano, Riesame su Scandurra: no prove patto corruttivo.

Inchiesta urbanistica, il Tribunale del Riesame di Milano: «Nessuna prova del patto corruttivo» - Inchiesta urbanistica, le motivazioni del Tribunale del Riesame per la revoca degli arresti di Scandurra: «Nessuna prova di corruzione». Segnala msn.com

Inchiesta urbanistica Milano, Riesame su Scandurra: "Non c'è prova di un patto corruttivo" - Annullati i domiciliari per l'architetto ed ex componente della Commissione per il paesaggio del Comune di Milano ... Si legge su msn.com