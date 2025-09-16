Inchiesta urbanistica Milano le motivazioni delle scarcerazioni | Non bastano pagamenti per dimostrare la corruzione

“ È svilente ” la “ semplificazione argomentativa ” della Procura di Milano e del gip nell’ inchiesta sull’urbanistica per cui “sarebbe sufficiente l’esistenza di un pagamento e lo svolgimento della funzione pubblica in presunto conflitto di interessi per poter ritenere sussistente un accordo corruttivo “. Sono le motivazioni con cui il tribunale del Riesame di Milano ad agosto ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti dell’architetto Alessandro Scandurra, ex componente della commissione paesaggio del comune di Milano, indagato per una presunta corruzione da parte di Coima di Manfredi Catella e l’imprenditore di Bluestone, Andrea Bezziccheri, anche lui scarcerato dopo essere stato messo in custodia cautelare in carcere. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Inchiesta urbanistica Milano, le motivazioni delle scarcerazioni: “Non bastano pagamenti per dimostrare la corruzione”

In questa notizia si parla di: inchiesta - urbanistica

