Inchiesta urbanistica Milano il Riesame | Non dimostrato il patto corruttivo Da gip e pm argomentazioni svilenti
"Argomentazioni svilenti di pm e gip". "Non dimostrato il patto corruttivo". Ma anche la certezza che non può valere la corruzione "automatica". Nelle due motivazioni con cui il Tribunale del Riesame di Milano, lo scorso agosto, ha annullato gli arresti dell'architetto Alessandro Scandurra e del patron Bluestone, Andrea Bezziccheri, l'inchiesta della procura di Milano sull'"incontrollata espansione edilizia" della città, che aveva portato a sei richieste di arresto, viene pesantemente criticata dalle magistrate Vincenza Papagno, Francesca Ghezzi e dalla presidente del collegio Paola Pendino, giudice estensore.
