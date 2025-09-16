Inchiesta urbanistica il Tribunale del Riesame di Milano | Nessuna prova del patto corruttivo

Il Tribunale del Riesame di Milano il 12 agosto ha annullato gli arresti domiciliari per Alessandro Scandurra, disposti nell’ambito dell’ inchiesta sull’urbanistica, per mancanza di «gravi indizi di colpevolezza in relazione ai delitti dei quali è incolpato» l’architetto, membro della commissione per il Paesaggio. È quanto si legge nelle motivazioni. Per la corruzione, in particolare, «difetta, ad opinione del Collegio, l’individuazione degli elementi essenziali del reato contestato» a Scandurra e viene evidenziata una « svilente semplificazione argomentativa » da parte dei pm. I giudici del Riesame scrivono di «quadro fattuale confuso». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Inchiesta urbanistica, il Tribunale del Riesame di Milano: «Nessuna prova del patto corruttivo»

inchiesta - urbanistica

