Inchiesta urbanistica il Riesame gela i pm di Milano | Svilente semplificazione

"È svilente la semplificazione argomentativa" della tesi accusatoria della procura e del gip di Milano inchiesta sull’urbanistica di Milano. Lo si legge nelle motivazioni del Riesame sulla scarcerazione di Alessandro Scandurra, come anticipato dal Corriere della Sera. Secondo il tribunale della libertà, che ha annullato gli arresti del 31 luglio scorso decisi dal gip di Milano, non vi sono i gravi indizi di colpevolezza e non solo le esigenze cautelari. Scandurra è accusato in concorso con Manfredi Catella, numero 1 di Coima: è in discussione il suo conflitto di interessi, nel suo ruolo di membro della Commissione paesaggio del comune di Milano, visti i suoi rapporti professionali con la società immobiliare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

