Inchiesta urbanistica a Milano il Riesame smonta l' accusa dei pm | Argomenti svilenti e corruzione non provata

Tribunale del Riesame, il 12 agosto annullate le misure cautelari: per i giudici non emergono gravi indizi di corruzione tra Scandurra e Catella. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Inchiesta urbanistica a Milano, il Riesame "smonta" l'accusa dei pm: "Argomenti svilenti e corruzione non provata"

Urbanistica a Milano, i giudici: «Svilente la tesi dei pm, non basta dare o ricevere un incarico perché ci sia corruzione»; Inchiesta urbanistica Milano, nessuna prova di atto corruttivo; Inchiesta Milano, il Riesame: «Svilente tesi Procura, nessuna prova del patto corruttivo».

inchiesta urbanistica milano riesameInchiesta Milano, il Riesame: «Svilente tesi procura, nessuna prova del patto corruttivo» - Non è stato «dimostrato il patto corruttivo» contestato ad Alessandro Scandurra, membro della commissione paesaggio a cui il Tribunale del Riesame ha revocato la misura ... Secondo msn.com

inchiesta urbanistica milano riesameUrbanistica a Milano, il Riesame: «Dai pm congetture e semplificazioni svilenti» - Le motivazioni del collegio di giudici meneghini sull’annullamento dell’arresto di Alessandro Scandurra, architetto ed ex membro della commissione paesaggio in Comune. Da editorialedomani.it

