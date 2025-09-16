Inchiesta urbanistica a Milano i giudici | Svilente la tesi dei pm non basta dare o ricevere un incarico perché ci sia corruzione

Xml2.corriere.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tribunale del Riesame, le motivazioni dell'annullamento in agosto dell'arresto di Alessandro Scandurra per i suoi rapporti con Manfredi Catella: «Non ci sono indizi di colpevolezza». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

inchiesta urbanistica a milano i giudici svilente la tesi dei pm non basta dare o ricevere un incarico perch233 ci sia corruzione

© Xml2.corriere.it - Inchiesta urbanistica a Milano, i giudici: «Svilente la tesi dei pm, non basta dare o ricevere un incarico perché ci sia corruzione»

In questa notizia si parla di: inchiesta - urbanistica

Inchiesta urbanistica, il sindaco Sala incontra il Pd. «Confermiamo il nostro appoggio, si può ripartire»

Dal nuovo Pirellino al Villaggio olimpico: la mappa dei cantieri dell’inchiesta urbanistica a Milano

Inchiesta urbanistica Milano, l’impero di Catella: miliardi per rimodellare lo skyline

Urbanistica a Milano, i giudici: «Svilente la tesi dei pm, non basta dare o ricevere un incarico perché ci sia corruzione»; Inchiesta urbanistica a Milano, Catella al giudice: “Il Pirellino è stata una fregatura”; Urbanistica di Milano, conclusi gli interrogatori: la decisione del Gip attesa entro 15 giorni.

Inchiesta urbanistica a Milano, i giudici: «Svilente la tesi dei pm, non basta dare o ricevere un incarico perché ci sia corruzione» - Riesame, le motivazioni dell'annullamento dell'arresto di Scandurra per i rapporti con Catella: «Non ci sono indizi di colpevolezza» ... Lo riporta msn.com

inchiesta urbanistica milano giudiciInchiesta urbanistica, due nuove costruzioni sotto la lente della Procura: quali sono i cantieri - Ci sono altri due cantieri sotto la lente della Procura di Milano per presunti abusi edilizi nell'ambito della maxi inchiesta sull'urbanistica in città. Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Inchiesta Urbanistica Milano Giudici