Inchiesta Milano il Riesame | Svilente tesi procura nessuna prova del patto corruttivo
Non è stato «dimostrato il patto corruttivo» contestato ad Alessandro Scandurra, membro della commissione paesaggio a cui il Tribunale del Riesame ha revocato la misura degli. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
In questa notizia si parla di: inchiesta - milano
