Inchiesta curve inutilizzabili le intercettazioni di Manfredi Palmeri
Sono “inutilizzabili” le intercettazioni disposte dal pm di Milano, Paolo Storari, nell'ambito di una delle indagini sulle curve di San Siro. In particolare, i materiale sono relativi al consigliere regionale Manfredi Palmeri, accusato di corruzione tra privati con l'imprenditore Gherardo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: inchiesta - curve
Inchiesta sulle curve, a processo Mauro Russo (ex socio di Maldini e Vieri)
Inchiesta sulle curve di San Siro, Mauro Russo a processo con altri indagati per le estorsioni sui parcheggi
Inchiesta curve, inutilizzabili le intercettazioni di Manfredi Palmeri; Processo a consigliere Milano, 'intercettazioni inutilizzabili'; Calcio: inchiesta curve, inutilizzabili intercettazioni per Palmeri.
Processo a consigliere Milano, 'intercettazioni inutilizzabili' - Sono "inutilizzabili" le intercettazioni disposte dalla Procura di Milano nell'indagine, un filone autonomo della più ampia inchiesta sugli ultrà delle curve di San Siro, che ha portato a processo il ... Si legge su ansa.it
Calcio: inchiesta curve, inutilizzabili intercettazioni per Palmeri - Per il tribunale di Milano sono "inutilizzabili" le intercettazioni disposte dal pm di Milano Paolo Storari, in uno dei filoni dell'indagine sulle curve di San Siro, che ... Secondo iltempo.it