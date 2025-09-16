Incentivi per auto elettriche Lucchi Pd | Governo taglia fuori territori come Cesena incomprensibile

Con il nuovo decreto del ministero dell’Ambiente, che destina quasi 600 milioni di euro di incentivi all’acquisto di auto elettriche, Cesena e altre città della Romagna come Faenza, Lugo e Imola restano escluse. “Un paradosso inaccettabile - secondo la consigliera regionale del Pd Francesca. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Incentivi per auto elettriche, Lucchi (Pd): Governo taglia fuori territori come Cesena, incomprensibile; Cesena fuori dagli incentivi auto elettriche. La consigliera regionale Francesca Lucchi (PD): "Una scelta ingiusta e discriminatoria"

