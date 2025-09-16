Inaugurata la nuova scuola a Pollutri | Un plesso sicuro e sostenibile frutto di sei anni di lavoro

Lunedì 15 settembre è stata una giornata di festa per Pollutri, dove è stato inaugurato il nuovo plesso scolastico di via del Santo Rosario. Dopo quasi sei anni di lavori, segnati da difficoltà e rallentamenti, l’edificio ha finalmente riaperto le porte agli studenti.Il cantiere ha dovuto fare i. 🔗 Leggi su Chietitoday.it