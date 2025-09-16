Inaugurata la nuova scuola a Pollutri | Un plesso sicuro e sostenibile frutto di sei anni di lavoro
Lunedì 15 settembre è stata una giornata di festa per Pollutri, dove è stato inaugurato il nuovo plesso scolastico di via del Santo Rosario. Dopo quasi sei anni di lavori, segnati da difficoltà e rallentamenti, l’edificio ha finalmente riaperto le porte agli studenti.Il cantiere ha dovuto fare i. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: inaugurata - nuova
Solidarietà, inaugurata la nuova biblioteca per bambini della Caritas cittadina
Salvataggio in mare con i droni, inaugurata a Livorno la nuova scuola nazionale
Un polo d'eccellenza per tutto il movimento: inaugurata a Jesi la nuova "Casa della Scherma"
Inaugurata la nuova terrazza del Centro Diurno “Sirio” Il 4 settembre 2025 si è svolta l’inaugurazione della nuova terrazza del Centro Diurno “Sirio” di Villanova Mondovì, alla presenza di ragazzi, operatori, amministratori e cittadini Uno spazio rinnovat - facebook.com Vai su Facebook
Inaugurata a Roma la nuova sede della clinica @Insparya_italy. Un punto di riferimento per chi vuole effettuare il trapianto di capelli. Qui il servizio per "Zoom" https://retesole.it/2025/09/12/salute-dei-capelli-a-roma-linaugurazione-della-nuova-clinica-del-gru - X Vai su X
Inaugurata la nuova scuola a Pollutri: “Un plesso sicuro e sostenibile, frutto di sei anni di lavoro”; A Pollutri inaugurato il nuovo plesso scolastico ristrutturato e moderno; Lunedì l’inaugurazione del nuovo polo scolastico a Pollutri.
Inaugurato il nuovo plesso scolastico in via del Santo Rosario a Pollutri - "Lunedì 15 settembre 2025 è stata una data importante per la nostra comunità. Secondo abruzzolive.it