In stazione con il coltello in tasca | nei guai un 25enne

Padovaoggi.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non passa giorno nel quale le forze dell'ordine non rintraccino giovani armati di coltelli o tirapugni. Una "moda" preoccupante sul quale i carabinieri del comando provinciale stanno lavorando con la massima attenzione. I carabinieri del Norm della Compagnia di Cittadella hanno denunciato in. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: stazione - coltello

A torso nudo brandisce un coltello e si presenta alla stazione del metrò

Saronno, un’altra rissa vicino alla stazione, 21enne ferito con un coltello

Firenze, si china su un tombino e scappa: trovati hashish e coltello sotto una grata in Piazza Stazione

In stazione con il coltello in tasca: nei guai un 25enne; Hashish e coltello a scatto in tasca: giovane nei guai a Laives; Ancona, si aggira alla stazione con in tasca un coltello: nuova denuncia per il pregiudicato.

stazione coltello tasca guaiIn stazione con droga e coltello, 20enne nei guai - Controlli dei carabinieri intensificati nelle aree sensibili della città. Si legge su laprovinciacr.it

Ragazzo armato di coltello si fa consegnare lo zaino - Mercoledì intorno a mezzogiorno un ragazzo straniero è stato avvicinato da un altro straniero che ha estratto un coltello e poi gli ha preso lo zaino in cui aveva ... Scrive ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Stazione Coltello Tasca Guai