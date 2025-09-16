In Spagna critiche durissime a Raspadori

Gbt-magazine.com | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“È il peggior acquisto della Liga” E’ stato protagonista, seppure a fasi alterne, in entrambi gli Scudetti conquistati dal Napoli nell’era De Laurentiis.  Giacomo Raspadori, però, in azzurro non ha mai trovato una collocazione tattica definitiva, né quella continuità di rendimento che potesse consacrarlo. Un’eccezione si è vista soltanto da gennaio della scorsa stagione, quando l’addio di Kvaratskhelia e l’infortunio di Neres gli avevano spalancato spazio e responsabilità. In quel frangente, Raspadori ha lasciato il segno con 6 gol pesantissimi, rivelatisi determinanti per la conquista del quarto tricolore della storia partenopea. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

in spagna critiche durissime a raspadori

© Gbt-magazine.com - In Spagna critiche durissime a Raspadori

In questa notizia si parla di: spagna - critiche

In Spagna critiche durissime a Raspadori

In Spagna critiche durissime a Raspadori: È il peggior acquisto della Liga; In Spagna critiche durissime a Raspadori; Raspadori e l'addio al Napoli: la verità è uscita fuori. Calciatore già pentito?.

spagna critiche durissime raspadoriIn Spagna critiche durissime a Raspadori: "È il peggior acquisto della Liga" - È stato protagonista, seppur a fasi alterne, in entrambi gli Scudetti conquistati dal Napoli nell'era De Laurentiis. Da msn.com

spagna critiche durissime raspadoriAtletico Madrid, Raspadori post Napoli: dal tricolore alle critiche in Spagna - Nell’estate scorsa, il passaggio all’Atletico Madrid per 22 milioni di euro è stato interpretato come un investimento di prospettiva. Da gonfialarete.com

Cerca Video su questo argomento: Spagna Critiche Durissime Raspadori