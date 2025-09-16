“È il peggior acquisto della Liga” E’ stato protagonista, seppure a fasi alterne, in entrambi gli Scudetti conquistati dal Napoli nell’era De Laurentiis. Giacomo Raspadori, però, in azzurro non ha mai trovato una collocazione tattica definitiva, né quella continuità di rendimento che potesse consacrarlo. Un’eccezione si è vista soltanto da gennaio della scorsa stagione, quando l’addio di Kvaratskhelia e l’infortunio di Neres gli avevano spalancato spazio e responsabilità. In quel frangente, Raspadori ha lasciato il segno con 6 gol pesantissimi, rivelatisi determinanti per la conquista del quarto tricolore della storia partenopea. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

In Spagna critiche durissime a Raspadori