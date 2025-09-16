In Spagna critiche durissime a Raspadori
“È il peggior acquisto della Liga” E’ stato protagonista, seppure a fasi alterne, in entrambi gli Scudetti conquistati dal Napoli nell’era De Laurentiis. Giacomo Raspadori, però, in azzurro non ha mai trovato una collocazione tattica definitiva, né quella continuità di rendimento che potesse consacrarlo. Un’eccezione si è vista soltanto da gennaio della scorsa stagione, quando l’addio di Kvaratskhelia e l’infortunio di Neres gli avevano spalancato spazio e responsabilità. In quel frangente, Raspadori ha lasciato il segno con 6 gol pesantissimi, rivelatisi determinanti per la conquista del quarto tricolore della storia partenopea. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
In questa notizia si parla di: spagna - critiche
In Spagna critiche durissime a Raspadori
In Spagna critiche durissime a #Raspadori: "È il peggior acquisto della Liga" In Spagna le critiche non si sono fatte attendere e nei confronti di "Jack" i giudizi della stampa sono stati durissimi. Juan Arroita, giornalista di DAZN Futbol Spagna, ha così parlato - X Vai su X
In Spagna non hanno risparmiato critiche durissime nei confronti dell'ex Napoli Giacomo Raspadori - facebook.com Vai su Facebook
In Spagna critiche durissime a Raspadori: È il peggior acquisto della Liga; In Spagna critiche durissime a Raspadori; Raspadori e l'addio al Napoli: la verità è uscita fuori. Calciatore già pentito?.
In Spagna critiche durissime a Raspadori: "È il peggior acquisto della Liga" - È stato protagonista, seppur a fasi alterne, in entrambi gli Scudetti conquistati dal Napoli nell'era De Laurentiis. Da msn.com
Atletico Madrid, Raspadori post Napoli: dal tricolore alle critiche in Spagna - Nell’estate scorsa, il passaggio all’Atletico Madrid per 22 milioni di euro è stato interpretato come un investimento di prospettiva. Da gonfialarete.com