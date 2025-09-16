in salento quattordici artisti per esplorare le contraddizioni del cibo

C’è un paradosso che attraversa la nostra epoca: da un lato l’abbondanza, il superfluo, l’ossessione per l’estetica del piatto; dall’altro la scarsità, lo spreco, la disuguaglianza. È in questa contraddizione che si posa lo sguardo di Yeast Photo Festival, rassegna dedicata a fotografia e arti visive che torna in Salento dal 25 settembre al 9 novembre 2025, con un titolo ben ragionato: “ (N)ever Enough”. Il cibo diventa lente d’ingrandimento per osservare la società, l’economia, la terra. Non solo come oggetto del desiderio, ma come specchio di squilibri globali e identità locali. E non è un caso che il festival si svolga qui, in un territorio agricolo che ha fatto del paesaggio e delle colture (dalla vite all’ulivo, fino al pomodoro) un tratto culturale oltre che produttivo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

