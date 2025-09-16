In questa città non si può fare una battaglia per ogni riqualificazione

Dopo piazza Cittadella, la questione del taglio degli alberi in via Boselli - per fare spazio alla rotatoria definitiva, adesso in fase sperimentale - è il secondo argomento per il quale "viene tirato in ballo", stando proprio alle sue parole. Il vicesindaco Matteo Bongiorni, in aula consiliare.

