In questa città non si può fare una battaglia per ogni riqualificazione
Dopo piazza Cittadella, la questione del taglio degli alberi in via Boselli - per fare spazio alla rotatoria definitiva, adesso in fase sperimentale - è il secondo argomento per il quale “viene tirato in ballo”, stando proprio alle sue parole. Il vicesindaco Matteo Bongiorni, in aula consiliare. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: citt - fare
Proprio nella sua città il candidato del centrodestra si trova a fare i conti con una delusione. Ma c'è uno spiraglio - facebook.com Vai su Facebook