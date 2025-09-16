in moto contro il muro vola nel vuoto salto di 15 metri per un 23enne

Incidente stradale ieri pomeriggio attorno alle ore 15,50 in località Pietragialla lungo l’ Apecchiese e dopo circa 4 km dal centro abitato di Apecchio. Un giovane motociclista di Fano classe 2002 che stava salendo verso Bocca Serriola, nell’affrontare una curva è andato diritto finendo tra il muro della strada e una colonna di cemento. Nell’impatto il centauro è letteralmente volato finendo nel fosso sottostante per un volo di almeno 15 metri. Un altro motociclista che assieme al giovane di Fano stava attraversando l’Apecchiese non vedendo più l’amico si è fermato e ha dato l’allarme. Sul posto si è recata per prima l’ambulanza di Avis Soccorso di Apecchio con i volontari che hanno subito provveduto ai primi soccorsi e ad allertare l’ambulanza medicalizzata del 118 di Cagli e l’elicottero Icaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

