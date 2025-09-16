Tempo di lettura: 2 minuti La sede storica della già Filca Cisl Avellino, oggi Filca Cisl Irpinia Sannio, in Piazza Alfredo De Marsico, 17, sarà intitolata alla figura storica di Gerardo Cere s, figura di primo piano del Sindacato dell’Irpinia, della Campania e Nazionale. Il 17 Settembre pv alle 15,30 la cerimonia di intitolazione della sede Filca Cisl IrpiniaSannio con la presenza del Segretario Nazionale Aggiunto Ottavio De Luca, del Segretario Generale Filca Campania Massimo Sannino, del Segretario Generale UST IrpiniaSannio Fernando Vecchione, la presenza della Famiglia di Gerardo Ceres. Il lavoro che ha svolto Gerardo Ceres, scomparso il 3 Febbraio 2023 per una malattia che curava da tempo, è una eredità straordinaria non solo per la Cisl in ogni sua articolazione e per la Filca Cisl, ma per il mondo delle costruzioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - In memoria di Gerardo Ceres, la Cisl gli intitola la sede storica