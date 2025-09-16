In memoria di Gerardo Ceres la Cisl gli intitola la sede storica
Tempo di lettura: 2 minuti La sede storica della già Filca Cisl Avellino, oggi Filca Cisl Irpinia Sannio, in Piazza Alfredo De Marsico, 17, sarà intitolata alla figura storica di Gerardo Cere s, figura di primo piano del Sindacato dell’Irpinia, della Campania e Nazionale. Il 17 Settembre pv alle 15,30 la cerimonia di intitolazione della sede Filca Cisl IrpiniaSannio con la presenza del Segretario Nazionale Aggiunto Ottavio De Luca, del Segretario Generale Filca Campania Massimo Sannino, del Segretario Generale UST IrpiniaSannio Fernando Vecchione, la presenza della Famiglia di Gerardo Ceres. Il lavoro che ha svolto Gerardo Ceres, scomparso il 3 Febbraio 2023 per una malattia che curava da tempo, è una eredità straordinaria non solo per la Cisl in ogni sua articolazione e per la Filca Cisl, ma per il mondo delle costruzioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: memoria - gerardo
Gerardo sacco ci stupisce ancora una volta: simboli e dettagli architettonici della Magna Grecia si intrecciano con pietre sfaccettate dai riflessi delicati, trasportandoci in forza e memoria antica. @gerardo_sacco - facebook.com Vai su Facebook
La Filca Cisl Irpinia Sannio intitola la sede di Avellino a Gerardo Ceres; Addio a Ceres, il ricordo del sindacalista della Cisl: caparbio e gentile; Marilina Cortazzi eletta nuova segretaria generale della Cisl Salerno.
La storica sede della Filca Cisl intitolata a Gerardo Ceres - La sede storica della già Filca Cisl Avellino, oggi Filca Cisl Irpinia Sannio, in Piazza Alfredo De Marsico, 17, sarà intitolata alla figura storica diGerardo Ceres, figura di primo piano del Sindacat ... Si legge su irpinianews.it
Il dolore della Cisl per la scomparsa di Gerardo Ceres. Domani i funerali a Caposele. - La Cisl Salerno annuncia con dolore e tristezza la scomparsa di Gerardo Ceres, segretario generale della confederazione provinciale dal 2017. Lo riporta gazzettadisalerno.it