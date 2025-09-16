In Italia l' avanzata delle febbri tropicali

AGI - Dengue, West Nile, Chikungunya. Parole che suonano quasi esotiche ma entrate ormai nel lessico quotidiano. Parole che tornano puntuali ogni estate insieme alla notizia di qualche contagio e purtroppo anche di qualche decesso. Si tratta di alcune febbri tropicali particolarmente diffuse (che, evidentemente, solo tropicali non lo sono più). Come spiegato all'AGI da Fabrizio Montarsi, biologo responsabile del Laboratorio di entomologia sanitaria e patogeni trasmessi da vettori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe): "l'aumento delle temperature, la globalizzazione, i viaggi fanno sì che le malattie tropicali non siano più solo "tropicali", ma siano presenti anche tra di noi. 🔗 Leggi su Agi.it

