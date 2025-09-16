In giro con tronchesi e cavi elettrici allontanato e denunciato un uomo
Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Frosinone ha denunciato un 46enne, in seguito a segnalazione giunta tramite l'applicazione YouPol, nata nel 2017 per segnalare episodi di spaccio di droga e bullismo, per essere poi implementata anche con la possibilità di segnalare episodi di violenza.
