In Germania non hanno magistrati democratici

Chissà se c’è un giudice a Berlino. Se c’è, mi domando che tipo sarà. Avrà la faccia e le idee di Elisabetta Meyer, la toga che ha liberato Harouna Sangare, il maliano che poi ha stuprato una ragazza in attesa del treno a San Zenone al Lambro?. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - In Germania non hanno magistrati «democratici»

In questa notizia si parla di: germania - magistrati

Le elezioni in Germania e Polonia stanno ridefinendo gli equilibri europei, con ripercussioni su politica e difesa comune. "Non era mai accaduto che un partito di estrema destra arrivasse a essere la seconda forza politica in Germania. È un successo storico", - facebook.com Vai su Facebook

In Germania non hanno magistrati «democratici»; Quali Paesi hanno la separazione delle carriere in magistratura; Il primo maggio (a febbraio) della magistratura, lo sciopero solo in Italia: tutto quello che lo toghe non dicono.

Germania, come e perché continua la svolta a destra - Vestfalia si è confermato lo sfondamento di AfD a ovest, che ha raggiunto il 14,5% ... Da startmag.it

Le prime elezioni in Germania da quando c’è Friedrich Merz - In Germania l’Unione Cristiano Democratica (CDU), il partito di centrodestra del cancelliere Friedrich Merz, ha vinto le elezioni comunali che si sono svolte domenica nello stato federale tedesco dell ... Lo riporta ilpost.it