In città la terza edizione di Struffati per affrontare la piaga delle truffe | Siamo tutti potenzialmente a rischio

È partita ufficialmente la terza edizione di “Struffati. Per non cadere in trappola”, la campagna promossa dal Comune di Ravenna e coordinata da Villaggio Globale cooperativa sociale, in collaborazione con la Polizia locale, per prevenire truffe e raggiri e informare in modo semplice e capillare. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it