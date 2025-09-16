In centinaia al corteo contro le armi dirette a Israele | Ravenna prima a ribellarsi contro il progetto Undersec
Oltre 500 persone hanno manifestato nel pomeriggio di martedì per tenere "Israele fuori dal porto di Ravenna". Nelle stesse ore si sarebbe dovuto svolgere un incontro, successivamente annullato, di Undersec, progetto europeo per la sicurezza in ambito portuale che vede come partner anche.
In questa notizia si parla di: centinaia - corteo
In centinaia al corteo contro le armi dirette a Israele: Ravenna prima a ribellarsi contro il progetto Undersec; Protesta pacifica contro le armi davanti alla Leonardo di Ronchi. Alcune centinaia i partecipanti; Guerra, armi, genocidio: No in piazza a Roma il 21 giugno.
Ronchi dei legionari, protesta contro le armi davanti alla Leonardo - I manifestanti si sono avvicinati allo stabilimento del colosso della difesa dove si producono droni, chiedevano lo stop alla vendita di armi da parte dell'Italia a Israele ... Si legge su rainews.it
Presidio davanti alla sede della Leonardo a Roma - Diverse centinaia di persone sono arrivate in corteo, dopo una trattativa con la questura, fin davanti al cancello della Leonardo spa, la nota industria ... Lo riporta pressenza.com