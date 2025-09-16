In carcere per rapina l' egiziano esce e ruba un camion dei pompieri

C'è cascato di nuovo verrebbe da dire. A Bologna, un 21enne egiziano, uscito dal carcere della Dozza questa mattina -16 settembre - dopo un arresto per rapina ha deciso di rubare un mezzo dei Vigili del Fuoco che aveva le chiavi a bordo, evidentemente per consentire - in caso di necessità - di partire nel minor tempo possibile. Il furto del mezzo. Il giovane egiziano - appena uscito di prigione - ha deciso di entrare, senza motivo, nel piazzale del comando dei Vigili del Fuoco di via Ferrarese e salire a bordo di uno dei camion per poi partire. Un viaggio relativamente breve, che si è concluso alla rotonda tra via Aposazza e via del Gomito, a metà strada tra la caserma dei pompieri e la Dozza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - In carcere per rapina, l'egiziano esce e ruba un camion dei pompieri

