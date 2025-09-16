In Campania si vota il 23 novembre Fruncillo | Chi non rispetta la memoria dei morti e il dolore dei vivi non è degno di guidare questa Regione

"Chi non rispetta la memoria dei morti e il dolore dei vivi non è degno di guidare questa Regione. Il centrosinistra convoca le elezioni regionali in Campania il 23 e 24 novembre, proprio nei giorni in cui si ricorda il terremoto dell’Irpinia del 1980 Una ferita che ha segnato per sempre la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: campania - vota

Regionali Campania, arriva la decisione: si vota il 23 e il 24 novembre

Campania, elezioni regionali: si vota il 23 e il 24 novembre

In Campania si vota per la Regione il 23 e 24 novembre, nel giorno dell’anniversario del terremoto in Irpinia

#Cronaca Elezioni regionali in Campania, annunciata la data: ecco quando si vota - X Vai su X

In #Campania #DeLuca vota #Fico se il figlio fa il segretario regionale del #Pd: in altri casi indagherebbe la magistratura tra voto di scambio e nepotismo… Invece è uno schifo che passa come notizia politica. A destra sarebbe stato uno scandalo: ma Pd e Cin - facebook.com Vai su Facebook

In Campania si vota per la Regione il 23 e 24 novembre. La decisione del governatore De Luca; In Campania si vota per la Regione il 23 e 24 novembre; Elezioni regionali in Campania, quando si vota: ufficiali le date.

In Campania si vota per la Regione il 23 e 24 novembre, nel giorno dell’anniversario del terremoto in Irpinia - Il governatore uscente De Luca ha scelto la data delle prossime Elezioni Regionali: si vota nel giorno del 45esimo anniversario del terremoto d'Irpinia ... Scrive fanpage.it

In Campania si vota per la Regione il 23 e 24 novembre - Le elezioni per il rinnovo del presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Campania si terranno il 23 e 24 novembre. Segnala corrieredellosport.it