In attesa di One UI 8 Samsung Galaxy S22 riceve le patch di settembre 2025
Samsung ha dato il via al rilascio dell'aggiornamento che porta sulla serie Samsung Galaxy S22 le patch di sicurezza di settembre 2025 L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Samsung potrebbe introdurre con One UI 8 una novità attesa
Samsung avvia il rollout di One UI 8 su Galaxy S25 in Corea, distribuzione globale attesa entro il mese; novità anche sul futuro display della serie S26.
La One UI 8 sta arrivando sui vecchi Galaxy: abbiamo il piano di rilascio “ufficiale”; Samsung One UI 8: ufficiale il rilascio a partire da settembre 2025; Samsung potrebbe introdurre con One UI 8 una novità attesa.
Samsung One UI 8 arriva sui Galaxy S25 - Samsung One UI 8 arriva sui Galaxy S25: tutti i telefoni che riceveranno la nuova interfaccia e le principali novità. Lo riporta cellulare-magazine.it
La maggior parte degli smartphone Samsung riceverà One UI 8 a Ottobre - 0 con Android 16: prima i modelli di punta, la maggior parte degli altri aggiornati tra ottobre e novembre. Riporta tech.everyeye.it