Immobile al centro di una disputa | C’è un’ordinanza di inabitabilità e una di sgombero non eseguita

Lanazione.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROCCASTRADA Dopo un’ordinanza di inabitabilità e due di sgombero, la seconda a rettifica della precedente, perché riportava un numero di mappale dell’immobile errato, a ieri nulla è accaduto. Cioè l’immobile non è stato sgomberato. Si tratta di una struttura, dichiarata appunto inabitabile, di proprietà di un’azienda agricola, dove vivono alcune persone e che comporta, per la piccola strada di accesso, non privata, ma a servizio di altri residenti, un aumento di mezzi che una simile via non può sopportare essendo molto stretta. Questo è quanto è stato scritto anche in un esposto presentato da uno dei residenti della strada che si trova a Sticciano Scalo, via San Giuseppe. 🔗 Leggi su Lanazione.it

immobile al centro di una disputa c8217232 un8217ordinanza di inabitabilit224 e una di sgombero non eseguita

© Lanazione.it - Immobile al centro di una disputa: "C’è un’ordinanza di inabitabilità e una di sgombero non eseguita"

In questa notizia si parla di: immobile - centro

Carini, in un immobile abbandonato l'Ismett realizzerà un centro oncologico specializzato sul modello Usa

Dopo la confisca alla criminalità l'immobile di via Mincio a Montesilvano diventa un centro di aggregazione per under 35

Centro storico, assegnato immobile confiscato alla mafia a una famiglia in graduatoria

Regione Molise acquista immobile sede Centro per l'impiego - La Regione Molise ha acquistato e ristrutturerà l'immobile di proprietà della Provincia già sede del Centro per l'impiego di Campobasso, per un importo di circa 751 mila euro, grazie ai fondi del Pnrr ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Immobile Centro Disputa C8217232