Immobile al centro di una disputa | C’è un’ordinanza di inabitabilità e una di sgombero non eseguita
ROCCASTRADA Dopo un’ordinanza di inabitabilità e due di sgombero, la seconda a rettifica della precedente, perché riportava un numero di mappale dell’immobile errato, a ieri nulla è accaduto. Cioè l’immobile non è stato sgomberato. Si tratta di una struttura, dichiarata appunto inabitabile, di proprietà di un’azienda agricola, dove vivono alcune persone e che comporta, per la piccola strada di accesso, non privata, ma a servizio di altri residenti, un aumento di mezzi che una simile via non può sopportare essendo molto stretta. Questo è quanto è stato scritto anche in un esposto presentato da uno dei residenti della strada che si trova a Sticciano Scalo, via San Giuseppe. 🔗 Leggi su Lanazione.it
