Ilva nuovo colpo di scena | aumenta la richiesta di cassa integrazione Serve per 4.450 dipendenti

Sei rinvii, poi l' anticipo e ora un nuovo colpo di scena: la procedura per la richiesta di incremento della cassa integrazione per l' Ilva è una storia senza fine. Che diventa sempre peggiore. La vicenda è in ballo dal 12 giugno, quando Acciaierie d'Italia – gestore dello stabilimento e in amministrazione straordinaria – aveva chiesto di aumentare il numero dei dipendenti in cassa portandoli dai 3.062 autorizzati a marzo a 4.050 a causa – questa la motivazione dei commissari – del sequestro dell' altoforno 1 in seguito all' incendio di maggio, senza mai citare il problema a monte della mancata ripartenza di Afo2 rispetto al cronoprogramma.

