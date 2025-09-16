Ilia Savekin conquista la Coppa Ciuffenna a Loro

Il ventenne russo Ilia Savekin tesserato con il club spagnolo Baix Ebre Tortosa, ha confermato le sue qualità conquistando per distacco la Coppa Ciuffenna a Loro, classica per Elite e Under 23 ben organizzata dalla Lorese guidata da Luciano Gambini. L'edizione numero 84, addirittura 97 se si. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

