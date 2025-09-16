Occupare case non è praticamente più reato. Almeno a Torino. Dove è ufficialmente possibile abusare della proprietà privata e vederla finire, letteralmente, alla mercé dei primi che passano. Fatti di ordinaria quotidianità ormai in Val di Susa, dalle parti della casa cantoniera di Oulx divenuta da ben sette anni una sorta di ostello per migranti di passaggio tra Italia e Francia. In settimana, infatti, i giudici della Corte d’Appello di Torino, - per la seconda volta in pochi mesi - hanno dato ragione agli okkupanti, assolvendo 13 attivisti europei, di nazionalità italiana, francese, inglese e scandinava che l’hanno passata liscia- anzi si sono proprio sentiti dar ragione - dopo che in precedenza erano già stati fatti sgomberare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ilaria Salis trova il suo giudice: la toga dà ragione a chi "okkupa"