Il vino ribelle nato ai piedi del Monte Ascensione
Quinto Alfonsi e la sua scommessa sul pecorino biologico: due ettari, una cantina essenziale e già un Tre Bicchieri in tasca. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
In questa notizia si parla di: vino - ribelle
VERMENTINO DI GALLURA DOCG SUPERIORE AMINA FIARA FOLLOWERRRSSS ? ci sono vini che nascono con radici ben piantate nella loro terra, ma che hanno dentro anche un’anima ribelle, pronta a viaggiare e farsi conoscere ovunque. È il ca - facebook.com Vai su Facebook
Modella vende vino fatto con uva schiacciata con i suoi piedi - Si autodefinisce “icona feticista dei piedi” e si guadagna da vivere su OnlyFans dal 2018. Segnala 105.net