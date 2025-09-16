il villoresi lascia il posto al quarto binario appalto opere aggiudicato

Sarà un Raggruppamento Temporaneo di Impresa composto da Civelli Costruzioni srl di Gavirate in qualità di mandataria, Giudici spa di Rogno, Sitta srl di Verona, e Puricelli Ambiente Verde srl di Jerago Con Orago in qualità di mandante a realizzare i lavori di costruzione del nuovo tracciato del canale secondario del Villoresi nei Comuni di Vanzago, Pregnana Milanese e Pogliano Milanese. Come è noto lo spostamento del canale è stato necessario per far posto alla realizzazione del quarto binario nell’ambito del potenziamento della linea ferroviaria Rho-Parabiago. Alla gara d’appalto indetta dal Consorzio Est Ticino Villoresi hanno partecipato 7 concorrenti e la selezione è stata fatta in base a criteri sia tecnici che economici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

