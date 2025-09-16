Il viaggio di un campione | Luka Modric dalle prime magie al nuovo capitolo rossonero

Con il suo primo goal in rossonero contro il Bologna, il neo quarantenne Luka Modric ha fatto emozionare l’intero mondo del calcio, ma soprattutto i suoi tifosi, fieri di veder il croato nella propria squadra! Una continua lotta contro il tempo, scandita dalle armoniose melodie delle sue giocate. Un viaggio quello di Luka Modric, che affonda le sue radici in Croazia dove si sono intravisti i primi lampi di talento, per poi passare al Tottenham con un percorso che lo ha visto crescere, fino ad arrivare alla consacrazione in Liga con la maglia dei Blancos. Ad oggi, questo si ferma a Milano, dove Luka è consapevole di poter far divertire e divertirsi ancora. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Il viaggio di un campione: Luka Modric dalle prime magie al nuovo capitolo rossonero

In questa notizia si parla di: viaggio - campione

CASTELLANA GROTTE - Presentato in anteprima nazionale il corto “Il viaggio del campione”. Esperimenti, laboratori e musica hanno trasformato la città in un villaggio della scienza - facebook.com Vai su Facebook

La Torino di #Sinner: il viaggio nei luoghi del campione azzurro - X Vai su X

Modric, il primo gol in Serie A in Milan-Bologna: età, stipendio, carriera, vita privata. Tutte le curiosità sul campione croato; Modric, un campione di fede e umiltà per la nuova Serie A; Bagno di folla per Luka Modric al Milan Store: il campione croato saluta i tifosi rossoneri.

Lavori specifici, alimentazione, riposo e studio: i segreti del Maestro Luka Modric - Madre natura è stata molto generosa con lui e gli ha dato un talento infinito, ma se a 40 anni è ancora in grado di fare ... Scrive milannews.it

Milan, per Modric numeri da campione contro il Bologna - A Sky Calcio Club l'analisi della prestazione di Luka Modric nel match di San Siro del Milan contro il Bologna deciso proprio da un gol del 40enne croato. Come scrive sport.sky.it