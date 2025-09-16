Il viaggio del Val d’Akragas | dopo New York e Istanbul tappa a Karlsruhe per celebrare le tradizioni siciliane
La compagnia del Val d’Akragas è rientrata da Karlsruhe, in Germania, dove ha preso parte a un evento internazionale dedicato al folklore. Dopo il successo riscosso in Algeria il mese scorso, il gruppo agrigentino ha portato sul palco la musica e la danza popolare siciliana rappresentando la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
