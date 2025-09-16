Il trionfo di Iliass Aouani la medaglia ‘costruita’ a Ferrara | Fiero di essere italiano

Ferrara, 16 settembre 2025 – Il fenomeno ce l’abbiamo noi. In casa. Non solo in Italia, bensì è tutto ’nostro’, a Ferrara. Reso un campione tra le mura estensi, il campo scuola, la ciclabile di via Bologna (dove non è raro vederlo la mattina presto o la sera allenarsi, ndr ) da un ferrarese doc: Massimo Magnani, suo allenatore e scopritore di talenti. Sì, perché chi pensava che Iliass Aouani, 29 anni ingegnere milanese, il 13 aprile in Belgio, diventando campione europeo della maratona, fosse appagato, si sbagliava di grosso. Il capolavoro, quello che rappresenta la definitiva consacrazione di un ragazzo d’oro nel mondo dell’atletica mondiale, l’ha mostrato a tutti l’altra notte italiana – le 7. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il trionfo di Iliass Aouani, la medaglia ‘costruita’ a Ferrara: “Fiero di essere italiano”

L’#ItaliaTeam cala il poker! La quarta medaglia azzurra ai Mondiali di atletica di #Tokyo2025 è uno splendido bronzo nella maratona maschile, conquistato dal campione europeo Iliass Aouani! Scopri di più qui https://bit.ly/3I8uFdH #WorldAthleticsCh - facebook.com Vai su Facebook

