Il traghetto della Regione in costruzione ai Cantieri navali si chiamerà Costanza I di Sicilia

Si chiama Costanza I di Sicilia il nuovo traghetto costruito da Fincantieri per la Regione Siciliana. Il nome è apparso nella prua dello scafo, che sarà varato tra poche settimane. Le tute blu del Cantiere navale stanno lavorando incessantemente per gli ultimi ritocchi al ro-pax classe A. 🔗 Leggi su Palermotoday.it