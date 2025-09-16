Il tour nelle scuole di sindaco e assessore

E’ suonata la prima campanella ieri mattina per tremila e 185 bambini e ragazzi delle scuole materne, elementari e medie di Osimo. Un dato in lieve calo rispetto ai tremila e 356 iscritti di due anni fa, ma comunque significativo per un territorio che conta 28 plessi scolastici distribuiti fra centro e frazioni. Ieri mattina la sindaca Michela Glorio e l’ assessora alla Scuola Simonetta Tirroni hanno svolto un tour, il loro primo dall’insediamento del governo a maggio, nelle tre scuole che ospitano le presidenze dei tre istituti comprensivi. Non ha riaperto, per carenza di iscritti, la materna "San Giuseppe da Copertino", che condivideva la sede con quella di "Borgo San Giacomo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il tour nelle scuole di sindaco e assessore

