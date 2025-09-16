Il tour di Voglio Vederti Danzare torna in Sicilia | il concerto omaggio a Franco Battiato al Politeama

Palermotoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il grande successo dei concerti in Sicilia, dove lo spettacolo era approdato per la prima volta questa estate, e nel resto d’Italia, e aver toccato il cuore di migliaia di persone, il tour di Voglio Vederti Danzare, straordinaria produzione musicale dedicata a Franco Battiato, indiscusso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tour - voglio

Vincenzo Albanese: “Voglio provare a vincere una tappa in questo Tour. Sogno la maglia azzurra”

Tour de France 2025, Tadej Pogacar: “Ora voglio vincere per Almeida. Dobbiamo rivedere la nostra strategia”

Cristicchi riprende il tour dopo stop forzato per la paralisi di Bell: “Non voglio arrendermi”

Il tour di Voglio Vederti Danzare torna in Sicilia: il concerto omaggio a Franco Battiato al Politeama; ''Voglio Vederti Danzare'', il tour-omaggio a Franco Battiato torna in Sicilia a novembre; Voglio Vederti Danzare (intervista).

Manni e Andrijashenko, tre date con la "Gioia di danzare" - Primo tour estivo de "La Gioia di Danzare", il progetto ideato dall'étoile della Scala Nicoletta Manni e dal primo ballerino Timofej Andrijashenko che prende il nome dall'omonimo libro. Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Tour Voglio Vederti Danzare