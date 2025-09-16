Il tour di Voglio Vederti Danzare torna in Sicilia | il concerto omaggio a Franco Battiato al Politeama

Dopo il grande successo dei concerti in Sicilia, dove lo spettacolo era approdato per la prima volta questa estate, e nel resto d’Italia, e aver toccato il cuore di migliaia di persone, il tour di Voglio Vederti Danzare, straordinaria produzione musicale dedicata a Franco Battiato, indiscusso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it