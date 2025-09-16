Il Tinder Swindler di Netflix è stato arrestato | il truffatore dell’app di incontri Simon Laviev si trovava in Georgia

Simon Leviev, conosciuto come il “Tinder Swindler” e protagonista dell’omonimo documentario Netflix, è stato arrestato in Georgia. L’uomo di 34 anni, il cui vero nome è Shimon Yehuda Hayut, è stato fermato all’aeroporto di Batumi, nel sud-ovest del Paese, su richiesta dell’Interpol, come ha confermato il Ministero dell’Interno georgiano. Le autorità locali non hanno fornito per ora ulteriori dettagli sulle ragioni del fermo. I suoi avvocati Sagiv e Nir Rotenberg hanno dichiarato a Walla, tabloid israeliano, che nemmeno loro conoscono le ragioni dell’arresto: “Stava viaggiando liberamente per il mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it