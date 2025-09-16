Il Tinder Swindler di Netflix è stato arrestato | il truffatore dell’app di incontri Simon Laviev si trovava in Georgia

Ilfattoquotidiano.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Simon Leviev, conosciuto come il “Tinder Swindler” e protagonista dell’omonimo documentario Netflix, è stato arrestato in Georgia. L’uomo di 34 anni, il cui vero nome è Shimon Yehuda Hayut, è stato fermato all’aeroporto di Batumi, nel sud-ovest del Paese, su richiesta dell’Interpol, come ha confermato il Ministero dell’Interno georgiano. Le autorità locali non hanno fornito per ora ulteriori dettagli sulle ragioni del fermo. I suoi avvocati Sagiv e Nir Rotenberg hanno dichiarato a Walla, tabloid israeliano, che nemmeno loro conoscono le ragioni dell’arresto: “Stava viaggiando liberamente per il mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tinder - swindler

Tinder swindler: il successo esplosivo del spin-off di Netflix

Arrestato Simon Leviev in Georgia: è il ‘Tinder Swindler’, reso famoso dal documentario Netflix

Simon Leviev chi è il truffatore di Tinder arrestato in Georgia.

tinder swindler netflix 232Il “Tinder Swindler” di Netflix &#232; stato arrestato: il truffatore dell’app di incontri Simon Laviev si trovava in Georgia - Simon Leviev, conosciuto come il “Tinder Swindler” e protagonista dell’omonimo documentario Netflix, è stato arrestato in Georgia. Riporta ilfattoquotidiano.it

tinder swindler netflix 232La vera storia del truffatore di Tinder arrestato in Georgia. Segreti e bugie di Simon Leviev - Shimon Yehuda Hayut, alias Simon Leviev, fermato a Batumi su richiesta dell’Interpol: il finto erede dei diamanti era ricercato da anni per truffe internazionali. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tinder Swindler Netflix 232