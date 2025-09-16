Il temporale causa una frana traffico bloccato per strada allagata

Intorno alle 16 di oggi pomeriggio, un violento nubifragio nei pressi di Gemona ha causato uno smottamento di sassi e ghiaia che ha allagato via Maniaglia. L'acqua ha impedito il passaggio alle auto e ha raggiunto le vicinanze di una casa, che però non sarebbe stata danneggiata.Sul posto sono. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

