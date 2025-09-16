Il tempio del rugby fiore all’occhiello pronto al decollo

Ultime verifiche e sopralluogo al nuovo tempio del rugby. Ad accompagnare la delegazione guidata dal Paolo Vaccari, vice presidente vicario del Consiglio della Federazione, la sindaca Paola Colombo. Lavori promossi, ora manca la data del taglio del nastro. "È un impianto moderno e bellissimo, fiore all’occhiello del centro sportivo Ermanno Zacchetti, lo inaugureremo a breve – assicura la prima cittadina – al tour ha presenziato il mondo intero della palla ovale, un segnale importante di conferma e di grande interesse verso la città". Il campo è stato voluto dai vertici nazionali, Cernusco la spuntò su un’agguerrita concorrenza, 70 progetti in tutto il Paese, con le lodi del ministro Andrea Abodi che visitò il cantiere: "Struttura futuristica, all’avanguardia, Nzeb a zero emissioni", disse ad aprile dell’anno scorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

