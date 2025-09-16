Il teatro D’Annunzio guida la scena culturale regionale | Punto di riferimento per il Lazio

Latinatoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il teatro D’Annunzio non è soltanto un palcoscenico, ma un punto di riferimento per le esperienze culturali del Lazio”: parola dell’amministrazione di Latina dopo che la comunicazione visiva di “Liberi di Scegliere” - titolo della stagione teatrale del teatro D’Annunzio - diventa riferimento per. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: teatro - annunzio

“Liberi di scegliere”: presentata la stagione 2025 del Teatro D’Annunzio

Giampietro (Pd): "Frana la progettazione e torna il buio sul futuro del teatro d'Annunzio. Il sindaco chiarisca"

Sindaco e vicesindaco sul teatro d'Annunzio: "Dal Pd inutili allarmismi, lavoriamo per ridarlo presto alla città"

Il teatro D’Annunzio guida la scena culturale regionale: “Punto di riferimento per il Lazio” - La comunicazione visiva della stagione teatrale “Liberi di Scegliere” diventa riferimento per 45 rassegne del circuito Atcl. Si legge su latinatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Teatro D8217annunzio Guida Scena