Il Tar conferma | Lucano escluso dalle regionali
Dopo sette giorni di attesa arriva lo stop definitivo. Mimmo Lucano è fuori dalle regionali calabresi del prossimo 5 e 6 ottobre. L’europarlamentare e sindaco di Riace non figurerà nella . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: conferma - lucano
Mimmo Lucano escluso dalle Regionali, il Tar conferma lo stop alla candidatura - X Vai su X
Il documento trovato all'archivio della Camera conferma il legame fra il sacerdote lucano (per il quale si è aperta la causa di canonizzazione) e lo statista, che partecipava alla Messa del movimento - facebook.com Vai su Facebook
Mimmo Lucano escluso dalle Regionali, il Tar conferma lo stop alla candidatura ·; Regionali Calabria, Tar conferma: Lucano escluso per incandidabilità secondo legge Severino; Calabria, il Tar conferma: Mimmo Lucano resta escluso dalle elezioni regionali.
Calabria, il Tar conferma: Mimmo Lucano resta escluso dalle elezioni regionali - Il Tar di Reggio Calabria respinge il ricorso di Mimmo Lucano: l’ex sindaco di Riace, condannato per falso nel processo Xenia, resta incandidabile alle regionali. Lo riporta catanzaroinforma.it
Mimmo Lucano resta escluso dalle elezioni regionali: il Tar conferma l’incandidabilità - Il Tar di Reggio Calabria ha confermato la decisione della commissione elettorale reggina che lo aveva dichiarato incandidabile per cui adesso Mimmo Lucano dovrà valutare se fare ricorso al Consiglio ... Secondo msn.com