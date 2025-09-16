Dopo sette giorni di attesa arriva lo stop definitivo. Mimmo Lucano è fuori dalle regionali calabresi del prossimo 5 e 6 ottobre. L’europarlamentare e sindaco di Riace non figurerà nella . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Il Tar conferma: Lucano escluso dalle regionali